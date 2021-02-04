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واشنطن: سنتوقف عن دعم العمليات العسكرية في اليمن

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 18:45 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول - واشنطن -

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال في موجز صحفي إن الرئيس بايدن سيعلن اليوم إنهاء دعم واشنطن للعمليات الهجومية في اليمن


أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس، وقف دعم واشنطن للعمليات العسكرية في اليمن.

جاء ذلك خلال موجز صحفي عقده مستشار الأمن القومي بالاشتراك مع المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وقال سوليفان: "الرئيس (جو) بايدن سيعلن اليوم انتهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات الهجومية في اليمن".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تحدثت مع المسؤولين في السعودية والإمارات بشأن الموقف الأمريكي الجديد من الحرب في اليمن.

وفي السياق، أشار سوليفان إلى اعتزام الرئيس الأمريكي إلى تجميد إعادة نشر الجنود الأمريكيين المتواجدين في ألمانيا.

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