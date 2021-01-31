كورونا.. ألمانيا تطلب لقاحات 2022

الأناضول -

​​​​​​​كشف وزير الصحة الألماني ينس سبان، السبت، إن بلاده بدأت طلب لقاحات مضادة لفيروس كورونا لعام 2022، تحسبا للحاجة إلى جرعات منتظمة أو زائدة للحفاظ على مناعة السكان في مواجهة تحورات الفيروس.وجاءت تصريحات الوزير الألماني وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم.وقال شبان، في حديثه عبر الإنترنت مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، إن "بلاده لن تعطي الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لتلقي لقاح "أسترازينيكا" البريطاني-السويدي ضد فيروس كورونا، طبقا لمشورة الخبراء الألمان الذين يشككون في فعاليته لدى هذه الفئة العمرية"، بحسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله".وأوضح أنه "سيتعين علينا الآن مراجعة ترتيب التطعيم بسبب القيود العمرية على لقاح أسترازينيكا".ولفت أن "اللقاح البريطاني- السويدي يمكن استخدامه كأولوية لتحصين الشباب، وخصوصا مقدمي الرعاية الصحية".ورغم التأخير في تسليم اللقاحات، أكد شبان أنه "ما زال يتوقع تسلم 5 ملايين جرعة إضافية بحلول 22 فبراير/ شباط المقبل".ويشمل العدد جرعات اللقاحات الثلاثة، أسترازينيكا، و فايزر/بيونتيك، وموديرنا، بحسب المصدر نفسه.ويعد اللقاح الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ثالث لقاح ضد كورونا ترخص وكالة الأدوية الأوروبية استخدامه، بعد لقاحي فايزر/بيونتيك في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وموديرنا في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.وحتى مساء السبت، بلغ عدد الوفيات بكورونا في ألمانيا 57 ألفا و507، فيما تخطت الإصابات مليونين و216 ألفا.أما المتعافون من الفيروس فبلغ عددهم مليونا و911 ألفا و800، بحسب موقع "وورلدميتر".