تحذير أوروبي لشركات الأدوية من تأخير تسليم لقاح كورونا

الأناضول -

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل: نخطط لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لدينا لضمان التزام شركات الأدوية بعقود اللقاحات التي وقعت عليها..

أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، عن خطة لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لضمان التزام شركات الأدوية بالعقود المبرمة حول تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتحدث ميشيل خلال تصريحات لإذاعة "Europe 1"، الأحد، عن حالات تأخير شهدتها البلدان الأوروبية خلال الفترة الأخيرة فيما يخص تسليم اللقاحات المضادة لكورونا.وأشار إلى أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أظهرت موقفًا صارمًا عقب إعلان شركة فايزر/ بيونتيك أنها ستتأخر في تسليم اللقاح مدة أسبوع، وهو ما ساهم في تسريع التسليم.وقال: "نخطط لاستخدام الأدوات القانونية المتاحة لدينا لضمان التزام شركات الأدوية بعقود اللقاحات التي وقعت عليها".ويخضع المواطنون في بلدان الاتحاد الأوروبي للتطعيم باللقاحات المطورة من قبل شركتي فايزر/ بيونتيك​​​​​​​ وموديرنا، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لتسويق أدوية جديدة، إلا أنه يحق للسلطات الوطنية إصدار تراخيص في حالة الطوارئ.