مصر تبدأ التطعيم بلقاح كورونا الأحد

الأناضول -

أعلنت مصر، مساء السبت، أنه سيتم بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا الأحد، على أن يشمل الفئات الأولى وفي مقدمتهم الأطقم الطبية.ووفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، إنه سيتم بدء توزيع لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" على الفئات الأولى اعتبارا من الأحد، دون تفاصيل أكثر.بينما أوضحت وزارة الصحة في بيان نقله إعلام محلي، أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا على مستوى البلاد، ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين وفي مقدمتهم الفئات الأولي بالتطعيم، وهم: "الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".بينما قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، للشؤون الصحية في مؤتمر صحفي إن لكل شخص جرعتين، بينهما 21 يومًا، بحسب ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.وحتى الجمعة، سجلت مصر 160.463 إصابة بكورونا منها 8.853 وفاة.