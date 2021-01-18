السيطرة على حريق قرب الكونغرس الأمريكي

الأناضول -

خلال عرض تجريبي (بروفة) لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن..

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين، بأنه تمت السيطرة على حريق محدود قرب مبنى الكونغرس، مستبعدة وجود تهديد.وفي وقت سابق الإثنين، أعلن مسؤولون أمريكيون إغلاق الكونغرس، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه بسبب وجود "حريق" في خيمة مجاورة للمبنى.وقالت قناة الحرة إنه تمت السيطرة على حريق صغير قرب مبنى الكونغرس مشيرة لعدم وجود "تهديد" كما أوردت وسائل إعلام محلية في وقت سابق.بدورها، وذكرت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين محليين أن المشاركين في عرض تجريبي (بروفة) لحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن تم إجلاؤهم من مبنى الكونغرس، بناء على إيعاز من المسؤولين الأمنيين، بعد اندلاع حريق في خيمة للمشردين.وأضافت الوكالة أنه تم توجيه أولئك الذين تجمعوا للمشاركة في البروفة، بما ذلك فرقة عسكرية، للتوجه إلى الداخل والتحرك في اتجاه موقع آمن داخل مجمع الكابيتول.وحسب الوكالة، فإن شرطة الكونغرس أمرت بإغلاق المبنى خلال البروفة بدافع الحذر إثر حريق قريب، مشيرة إلى عدم وجود أي تهديد علني.بدورها، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الكونغرس تم إغلاقه بسبب حريق صغير في خيمة قريبة من المبنى.