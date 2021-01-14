النجم الساحلي يعلن تعاقده مع المدرب لسعد الدريدي لمدة موسم ونصف

اعلن النجم الساحلي يوم الخميس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب لسعد الدريدي لمدة موسم ونصف الى غاية جوان 2022 للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا للبرازيلي جورفان فييرا.وكان النجم الساحلي انفصل عن فييرا في اعقاب تعادله مع ضيفه اتحاد تطاوين صفر-صفر ضمن الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بينما انسحب الدريدي من تدريب النادي الافريقي اثر خسارة الفريق امام ضيفه نجم المتلوي بهدف دون رد لحساب الجولة السادسة.وسبق للسعد الدريدي (43 عاما) ان درب الملعب التونسي والملعب القابسي والنادي البنزرتي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري والنادي الافريقي.ويحتل النجم الساحلي الذي لم يعرف طعم الفوز خلال مقابلاته الثلاث الاخيرة في سباق البطولة بخسارة وتعادلين المركز السادس برصيد 11 نقطة مع مباراة مؤجلة امام النادي الصفاقسي.