الأردن.. حكم بإعدام منفذ حادثة طعن "جرش" في 2019

الأناضول -

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، بإعدام منفذ حادثة طعن "جرش" (شمالي البلاد)، التي جرت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، وأسفرت عن 8 إصابات.جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الرسمية (بترا)، حيث أشارت بأن القرار تضمن حكم الإعدام شنقا بحق المنفذ، والأشغال الشاقة المؤبدة و7 سنوات للمتهمين الثاني والثالث.وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية أواخر يناير/كانون الثاني 2020.وأسندت حينها للمتهمين الثلاثة الذين يحملون الجنسيات الفلسطينية مجموعة من التهم، أبرزها، "القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية".ووفق الفقرة "ج" من المادة 9 لقانون محكمة أمن الدولة، فإن الحكم قابل للطعن والاستئناف خلال 30 يوما من صدور الحكم.وفي 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أقدم شخص على طعن مجموعة من السياح والمواطنين في المدينة الأثرية.وأدت الحادثة إلى إصابة 4 أردنيين، منهم ضابطي صف، ودليل سياحي وسائق حافلة، إضافة إلى 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية وسائحة تحمل الجنسية السويسرية.