تراجع أسعار النفط تحت ضغوط صعود الدولار وتخوفات كورونا

الأناضول -

تراجعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، تحت ضغوطات ارتفاع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، واستمرار التخوفات من تبعات جائحة كورونا.كذلك، يأتي هبوط الأسعار تصحيحيا، بعد ارتفاع كبير في أسعار الخام خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لأعلى مستوى في 11 شهرا، وبالتحديد منذ فبراير/ شباط 2020.وبحلول الساعة (08:03 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.29 بالمئة أو 75 سنتا إلى 55.24 دولارا للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 0.77 بالمئة أو 40 سنتا إلى 51.84 دولارا للبرميل.ويرتقب أن تلقى أسعار الخام دعما اعتبارا من فبراير المقبل، مع بدء تنفيذ السعودية خفضا طوعيا في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، يستمر حتى نهاية مارس/ آذار القادم.وتحسن مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة، الإثنين، ليصعد إلى 90.302، أعلى مستوى منذ 22 ديسمبر/ كانون أول 2020.