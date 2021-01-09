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بايدن يعتبر أن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه "جيد" ويترك أمر مساءلته للكونغرس

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 08:04 قراءة: 0 د, 39 ث
فرانس 24 - أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجمعة بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير: "إنه أمر جيد"، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر "مرحب به".




وترك بايدن للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في ويلمينغتون بولاية ديلاوير: "سنركز على عملنا ويمكن للكونغرس أن يقرر كيفية تحركه" بالنسبة إلى ترامب، مع اعتباره أن سلفه "غير مؤهل" للحكم.

وقال بايدن إنه يعتقد منذ فترة طويلة أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة.

وأضاف بايدن للصحفيين إن تركيزه منصب الآن على احتواء جائحة كوفيد-19 وضمان تسريع وتيرة برنامج التطعيم ودعم الاقتصاد.

فرانس24/أ ف ب

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