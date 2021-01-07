فرانس 24 -

اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء مبنى الكابيتول في واشنطن وعطلوا جلسة الكونغرس التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية.في مشهد غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، دخل متظاهرون كانوا من بين آلاف المحتجين المؤيدين لترامب في واشنطن، إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فضلا عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع. كذلك اجتاحوا ساحات الكابيتول وشرفاته، ما استدعى إخلاء المبنى بناء على أوامر من الشرطة.وبعد ساعات من أعمال العنف والشغب، دعا ترامب في شريط فيديو نشره على حسابه على "تويتر" أنصاره "للعودة إلى ديارهم".وقال النائب دان كيلدي إن "عناصر أمن المجلس وشرطة الكابيتول شهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة". وأضاف: "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".وفي كلمة ألقاها، وصف بايدن أعمال العنف في الكونغرس بـ"التمرد"، ودعا ترامب إلى الطلب من أنصاره وقف "حصارهم".وكان ترامب دعا مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز بايدن في الجلسة الخاصة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي انعقدت فعلا في واشنطن، قبل أن يتم رفعها.لكن نائب الرئيس مايك بنس قال قبيل افتتاح الجلسة إنه لن يعارض المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية. فرد ترامب في تغريدة على "تويتر" قائلا: "لم يتمتع مايك بنس بالشجاعة للقيام بما يجب فعله لحماية بلدنا ودستورنا".وندد أعضاء في الكونغرس بمحاولة "انقلاب". فغرد النائب الديمقراطي وليام باسكريل بالقول "نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض". وقالت النائبة ديانا ديغيتي "هذه ليست تظاهرة، إنها محاولة انقلاب" منددة "بالفوضى التي خطط لها رئيسنا".وأعلنت رئيسة بلدية واشنطن فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء (23,00 ت غ) يستمر حتى الساعة السادسة من صباح الخميس (11,00 ت غ).وأعلن البيت الأبيض إرسال عناصر من الحرس الوطني إلى واشنطن للمساعدة على حفظ الأمن.ودعا بنس إلى "وقف العنف فورا" في مقر الكونغرس.فرانس24/ أ ف ب