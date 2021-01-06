بحضور وزيري مالية قطر ومصر.. افتتاح فندق بالقاهرة

الأناضول -

وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، القاهرة، في أول رحلة جوية من الدوحة عبر الأجواء السعودية، منذ أزيد من 3 سنوات ونصف، بحسب ما أوردت وسائل إعلام قطرية..

افتتحت شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، الثلاثاء، فندقا في القاهرة، بحضور وزيري المالية المصري محمد معيط، والقطري، علي العمادي، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين .ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، "حضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات من الجانبين القطري والمصري (دون تسمية)".وقال المسؤول القطري "يمثل فندق سانت ريجيس إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات".ويأتي تواجد المسؤول القطري في مصر بالتزامن مع إعلان إنهاء الأزمة الخليجية، والذي وقعت عليه القاهرة في نهاية قمة خليجية استضافتها المملكة، الثلاثاء.والثلاثاء، أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، توقيع قادة دول الخليج البيان الختامي للقمة الـ41 و"بيان العلا"، واللذان تضمنا التأكيد على وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك.ووصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، في أول رحلة جوية من الدوحة عبر الأجواء السعودية، منذ أزيد من 3 سنوات ونصف، حسب ما أوردت وسائل إعلام قطرية.ومنذ يونيو/ حزيران 2017، كانت السعودية تفرض مع الإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقلبدوره، قال محمد معيط وزير المالية المصري: "نبارك لشركة الديار القطرية افتتاح هذا الفندق"، وفق "قنا".وأضاف: "الحكومة المصرية ترحب دائما بالاستثمارات الأجنبية وتوفر لها المناخ المناسب للاستثمار".وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية: "نحن سعداء بهذا الافتتاح اليوم والذي يمثل بداية لاستكمال العديد من المشاريع في مصر"، وفق "قنا".ويقع فندق سانت ريجيس القاهرة، على ضفاف كورنيش النيل في قلب القاهرة ويضم 286 وحدة فندقية متنوعة ما بين غرف وأجنحة فاخرة و80 شقة فندقية مختلفة المساحات.وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم اقتصاد الدوحة، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية داخل الدولة وخارجها.