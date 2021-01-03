ليستر يعود بالنقاط الكاملة من أرض نيوكاسل

عاد ليستر سيتي إلى قواعده بثلاث نقاط غالية عقب تغلبه على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وانتظر ليستر حتى حلول الدقيقة 55 ليسجل أول أهداف اللقاء عن طريق لاعب الوسط جيمس ماديسون، الذي استفاد من كرة قدمها له جيمي فاردي، سددها قوية داخل الشباك.ونجح ليستر في تعزيز تقدمه بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 75، إثر تسديدة قوية أطلقها البلجيكي يوري تيليمانس من على مشارف منطقة الجزاء.وسجل نيوكاسل هدف الوحيد في الدقيقة 82، من ركلة حرة وصلت الكرة من خلالها إلى المهاجم أندي كارول، الذي وضعها بباطن قدمه في مرمى الحارس كاسبر شمايكل.وبات في رصيد ليستر سيتي 32 نقطة عزز بها مركز الثالث، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.