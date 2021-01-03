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الهند.. انهيار سقف محرقة جثث يودي بحياة 18

Publié le Dimanche 03 Janvier 2021 - 16:30 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - نيودلهي/ أحمد عادل -

كما أفاد كبير مفتشي الشرطة في منطقة الحادث بأن ما لا يقل عن 30 شخصا حوصروا في موقع الانهيار.



لقى ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم، وأصيب آخرون، الأحد، إثر انهيار سقف محرقة في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش، شمالي الهند، بحسب مسؤولين محليين.

وبدأت السلطات المحلية عملية إنقاذ بمنطقة مرادناغار في غازي آباد، إثر انهيار سقف محرقة جثث بسبب هطول الأمطار، وتوفى من كانوا في موقع الحادث أثناء حضورهم جنازة.

وقال كبير المشرفين الطبيين في مستشفى حي "إم إم جي" في غازي آباد، أنوراغ بهارجافا، لوكالة الأناضول، إن: "المستشفى استقبل 18 جثة، وجريحين".

كما أفاد كبير مفتشي الشرطة في غازي أباد، كالانيدهي نيثاني، أنه وفقا للتقارير الأولية حوصر ما لا يقل عن 30 شخصا في المنطقة، وأضاف: "لقد أمددنا عملية الإنقاذ بمزيد من الأشخاص".



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