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النيجر.. مقتل 56 مدنيا في هجوم إرهابي

النيجر
Publié le Samedi 02 Janvier 2021 - 21:44 قراءة: 0 د, 25 ث
الأناضول - قتل 56 مدنيا، السبت، في هجوم إرهابي على قريتين في النيجر، قرب الحدود مع مالي، بحسب إعلام محلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قريتي "تشومبانغو" و"زارومداري" (غرب)، تعرضتا لهجوم إرهابي.


وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل 56 مدنيا وإصابة 20 آخرين.

وأشارت إلى إرسال السلطات قوات إلى المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الداخلية ألكاش ألهادا، وقوع الهجوم، وفق المصدر نفسه.

يذكر أن تنظيم "بوكو حرام" ينفذ هجمات إرهابية في النيجر منذ مطلع الألفية الثالثة، ما أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص.



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