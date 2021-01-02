الموت يغيّب السيناريست المصري الشهير وحيد حامد

الأناضول -

- توفي إثر أزمة صحية نقل على إثرها قبل أيام إلى المستشفى

- يصنف عربيا ضمن أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، خلال العقود الأربعة الماضية

توفي الكاتب والسيناريست المصري الشهير، وحيد حامد، السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة صحية نقل على إثرها قبل أيام، إلى المستشفى.وكتب ابنه المخرج مروان حامد عبر صفحته على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد".وأشار إلى أن صلاة الجنازة على جثمان والده ستقام بعد صلاة ظهر السبت، في مسجد "الشرطة" بمدينة الشيخ زايد، في محافظة الجيزة، وسط البلاد.وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن الكاتب حامد كان قد نقل إلى المستشفى قبل أيام إثر أزمة صحية ألمت به، دون مزيد من التفاصيل.والسيناريست حامد، يصنف عربيا ضمن أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، خلال العقود الأربعة الماضية.وجسد شخصيات أعماله نجوم كبار في مصر منهم: عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي وميرفت أمين وسعاد حسني، وغيرهم.كما عمل مع مخرجين بارزين على الساحة الفنية في مصر منهم سمير سيف، وشريف عرفة، وعاطف الطيب، وعُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.وكان من أبرز أعماله مسلسل "الجماعة"، الذي تناول سيرة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأثار جدلا واسعا حيث اعتبرته الجماعة ونُقاد وأطراف مصرية أخرى، أنه "محاولة لتشويه صورة الإخوان وشخصيات مصرية تاريخية".و حاز حامد عن أعماله على عدة جوائز كان آخرها تكريمه في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياته قبل أيام، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.والسيناريست الشهير بدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.وولد حامد بقرية "بني قريش" مركز منيا القمح في محافظة الشرقية بمصر، وزوجته الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا، وابنه المخرج السينمائي مروان حامد.