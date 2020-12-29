   Jammoussi - فينك يا غالي  

الرئيس عبد المجيد تبون يعود للجزائر بعد رحلة علاجية دامت شهرين بألمانيا

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 20:34 قراءة: 0 د, 18 ث
وكالات - عاد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، إلى الجزائر بعد إنهاء رحلته العلاجية بألمانيا.
وكان عبد المجيد تبون، قد نُقل لى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي، من أجل إجراء فحوص طبية، وذلك بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي في مستشفى تابع للجيش الجزائري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217824



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 | 14 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:14 14:54 12:29 07:31 05:59
13°
 19° % 71 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1015°-914°-814°-713°-8
  • Avoirs en devises
    22872,0

  • (29 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,31586 DT        1$ =2,70956 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 dec)   2595,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة