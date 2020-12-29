الرئيس عبد المجيد تبون يعود للجزائر بعد رحلة علاجية دامت شهرين بألمانيا

وكالات -

عاد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، إلى الجزائر بعد إنهاء رحلته العلاجية بألمانيا.وكان عبد المجيد تبون، قد نُقل لى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي، من أجل إجراء فحوص طبية، وذلك بعد أيام من خضوعه للعزل الصحي في مستشفى تابع للجيش الجزائري إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.