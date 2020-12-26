تعادل مثير يحسم مواجهة ليستر واليونايتد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد، السبت، في افتتاح الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل اليونايتد حضوره أولا بهدف أحرزه المهاجم ماركوس راشفورد عند الدقيقة 23، مستثمرا تمريرة ذكية قدمها البرتغالي برونو فيرنانديز، وضع بها زميله في مواجهة المرمى.وجاء رد ليستر سريعًا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31 عن طريق لاعب الوسط هارفي بارنيس، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، استقرت عن يمين الحارس.ومع حلول الدقيقة 79، سجل برونو فيرنانديز هدفًا كاد يخطف به الفوز لليونايتد، لولا أن الدولي جيمي فاردي أدرك التعادل لأصحاب الأرض قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.وبات في رصيد ليستر سيتي 28 نقطة يحتل بها وصافة الترتيب، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي ارتقى مؤقتًا للمركز الثالث.