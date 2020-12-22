بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء مباشرة

الأناضول -



دعا الأمريكيين لتلقي اللقاح مجرد أن يكون متاحا لهم، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس..

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين، بتلقي الرئيس المنتخب جو بايدن، لقاحا ضد فيروس كورونا.ودعا بايدن الشعب الأمريكي لتلقي اللقاح مجرد أن يكون متاحا لهم، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.وتناقلت وسائل إعلام محلية بثا حيا للرئيس بايدن إلى جانب زوجته وهما يتلقيان اللقاح، دون ذكر اسم اللقاح.ويأتي لقاح بايدن بعد أيام من إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخصيها الاستخدام الطارئ للقاح فايزر – بيونتك ضد فيروس كورونا.وقالت الإدارة في بيان، في وقت متأخر الجمعة: "استنادا إلى مجموع الأدلة العملية المتوفرة لدينا، فإنه من المعقول الاعتقاد بأن لقاح فايزر - بيونتك قد يكون فعالا في الوقاية من كورونا".وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أجرت الولايات المتحدة أول تطعيم ضد فيروس كورونا، لممرضة في مدينة نيويورك.وعلى الهواء مباشرة، نقلت وسائل إعلام محلية إجراء الممرضة ساندرا ليندسي التي تعمل في قسم العناية المركزية بنيويورك، أول تطعيم للقاح طورته شركتا فايزر- بيونتيك الأمريكية الألمانية.وبعد إجراء التطعيم، قالت الممرضة ليندسي في تصريح للصحافة، إنها سعيدة للغاية، وتشعر براحة كبيرة.​​​​​​​