توتنهام يسقط أمام ليستر بثنائية نظيفة

الأناضول -

سقط توتنهام هوتسبير على ميدانه أمام ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وضع الدولي جيمي فاردي فريقه ليستر بالمقدمة بهدف أحرزه من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الوقت البديل من عمر الشوط الأول.ومنح البلجيكي توبي آلديرفيريلد خصمه ليستر هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 60، بعدما حول عن طريق الخطأ الكرة داخل مرمى فريقه توتنهام.وصعد ليستر سيتي بهذا الفوز إلى المركز الثاني بعد أن بات في رصيده 27 نقطة، بينما تكبد توتنهام الخسارة الثانية تواليًا ليتجمد رصيد الفريق عند 25 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع.