الجزائر.. ارتفاع قتلى تحطم مروحية عسكرية إلى 3

الأناضول -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى حادث سقوط مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بساحل محافظة تيبازة غرب العاصمة إلى 3 ضباط.وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه الأناضول، فإن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين، والملازم أول بوزايدة نورالدين".وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق اليوم، أن مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) تابعة لقيادة القوات البحرية سقطت اليوم في عرض البحر على بعد 2 ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون بولاية تيبازة".وفي حينه قالت الوزارة في بيانها، إن الحادث أسفر عن "استشهاد الملازم أول بوزايدة نورالدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط".وأوضح البيان، أن المروحية "كانت تقوم بمهمة طيران تدريبية تقنية".وبعد الحادث باشرت فرق من البحرية مدعومة بقوات الدفاع المدني بعمليات بحث عن الضابطين المفقودين قبل الإعلان عن مصرعهما.كما أمر قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث، وفق البيان ذاته.