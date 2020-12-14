أسعار النفط تستأنف ارتفاعها صوب ذروة 9 شهور

الأناضول -

استأنفت أسعار النفط الخام عالميا، الإثنين، ارتفاعها صوب أعلى مستوى منذ 9 شهور، مدعومة بآمال تلقي لقاحات فيروس كورونا اعتبارا من الشهر الجاري على المستوى الشعبي.كذلك، تلقت الأسعار دفعة في التعاملات المبكرة اليوم، بعد إعلان شركة "حافنيا" السنغافورية عن تعرض ناقلة تتبع لها للقصف من مصدر خارجي، أثناء تفريغها في ميناء جدة غرب السعودية فجر اليوم.ويذكي القصف الذي تعرضت له الناقلة، مخاطر الإمدادات بمنطقة الخليج العربي، وتعيد للأذهان مخاطر الإمدادات التي تعرضت لها صناعة الخام خلال 2018 و2019، بعد هجمات تعرضت لها ناقلات سعودية وإماراتية.وبحلول الساعة (06:40 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 1.38 بالمئة أو 68 سنتا إلى 50.65 دولارا للبرميل.كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يناير بنسبة 1.30 بالمئة أو 61 سنتا إلى 47.18 دولارا للبرميل.وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري، المرحلة الثانية من اتفاق خفض الإنتاج ويقوده تحالف (أوبك+)، بحجم خفض 7.7 ملايين برميل يوميا، وتبدأ المرحلة الثالثة مطلع 2021، بتخفيف الخفض إلى 5.7 ملايين برميل يستمر حتى أبريل 2022.