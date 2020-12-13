بعد خمس سنوات على اتفاق باريس.. الأمم المتحدة تدعو العالم إلى "إعلان حال طوارئ مناخية"

فرانس 24 -

بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق باريس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دول العالم إلى إعلان "حال الطوارئ المناخية"، وذلك في كلمة ألقاها السبت بمناسبة افتتاحه قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحترار المناخي.وأعلن غوتيريس: "أدعو اليوم المسؤولين في العالم إلى إعلان حال طوارئ مناخية في بلدانهم حتى يتمكنوا من تحقيق حياد الكربون"، مشيرا إلى أن "هناك حاجة منذ الآن إلى جهود مكثفة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2010، بحلول العام 2030".فرانس24/ أ ف ب