.ريال مدريد يواصل مشواره الأوروبي بثنائية ضد مونشنغلادباخ

الأناضول -

حجز ريال مدريد الإسباني مقعدًا له في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين دون مقابل، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية.وضع الفرنسي كريم بنزيما فريقه بالمقدمة مًبكرًا بهدف أحرزه عند الدقيقة 9، بعدما استقبل برأسه تمريرة عرضية أرسلها له زميله لوكاس فاسكيز مسكنًا الكرة في الشباك.ومع مرور النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء، عزز بنزيما تقدم الريال بهدف ثان سجله بطريقة مشابهة لهدف الأول من تمريرة البرازيلي رودريجو.ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل إنتر ميلان الإيطالي على ميدانه مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بدون أهداف، لتذهب بطاقة التأهل الثانية لصالح مونشنغلادباخ.وبهذا ضمن ريال مدريد صدارة المجموعة بعدما رفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط، يليه بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 8 نقاط، متقدمًا بفارق المواجهات عن شاختار دونيتسك الذي انتقل لمسابقة الدوري الأوروبي بعد أن حل ثالثًا.وجاء الإنتر في المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط فقط، مسجلا بذلك إخفاق جديد على مستوى مشاركاته الأوروبية، إذ فشل ثاني ترتيب الدوري الإيطالي في تخطي دور المجموعات الموسم الفائت بحلوله ثالثًا.