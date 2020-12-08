مسنة بريطانية تحصل على أول جرعة لقاح ضد كورونا

الأناضول -

أصبحت البريطانية مارغاريت كينان، التي ستبلغ عامها الـ91 الأسبوع المقبل، أول شخص في العالم يتلقى لقاح ضد فيروس كورونا.وحصلت كينان، صباح الثلاثاء، في مستشفى "في كوفنتري"، وسط إنجلترا على أول جرعة من اللقاح الذي طورته شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".جاء ذلك في إطار بدء بريطانيا، صباح الثلاثاء، برنامج تلقيح واسع النطاق ضد فيروس كورونا، بعد نحو أسبوع من منح السلطات البريطانية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح.وتعد بريطانيا من البلدان الأوروبية الأكثر تضررا بالجائحة مع وصول الوفيات فيها إثر الفيروس إلى نحو 615 ألف وفاة.وأعربت كينان عن سعادتها لتلقيها اللقاح، قائلة لـ"أسوشيتيد برس" إنّ هذه الجرعة هي "أفضل هدية تتلقاها بمناسبة عيد مولدها".من جهته، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخطوة.وقال: "اليوم هو خطوة هامة في مكافحة المملكة المتحدة للفيروس"، مشددا على أن إتمام برنامج التلقيح واسع النطاق "سيتطلب وقتا".كما أن التحديات اللوجستية المتمثلة بلزوم تخزين لقاح "فايزر ـ بيونتيك" عند درجة حرارة ما دون سبعين درجة مئوية تحت الصفر، تزيد من تعقيد المهمة.ومنحت المملكة المتحدة الأولوية في الحصول على اللقاح ضد كورونا، للمقيمين في دور الرعاية والعاملين فيها.ويلي ذلك تلقيح العاملين في المجال الصحي ومن تفوق أعمارهم 80 عاما.وتأمل السلطات تلقيح الفئات التسع التي لها الأولوية بحلول الربيع، وهي تتضمن من تفوق أعمارهم 50 عاماً، والعاملين في المجال الصحي، والأشخاص المعرضين للخطر، ويمثّل هؤلاء نسبة 99 بالمئة من وفيات الفيروس.