"فايزر" تتقدم بطلب ترخيص طارئ للقاح كورونا في الهند

الأناضول -

تقدمت شركة "فايزر" الأمريكية للصناعات الدوائية، الأحد، بطلب للسلطات الهندية، لترخيص لقاحها المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ.وأفادت وكالة "برس ترست" الهندية المحلية (غير حكومية) بأن "هيئة تنظيم الأدوية في البلاد تلقت طلب شركة "فايزر" الأمريكية لاستيراد وبيع وتوزيع لقاحها الذي طورته مع شريكها الألماني "بيونتك".كما طلبت الشركة الموافقة على إجراء التجارب السريرية في البلاد، بحسب المصدر نفسه.وفي السياق نفسه، غردت قناة "دوردارشان" المحلية أن "شركة "فايزر" تسعى إلى الحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح كورونا".وفايزر هي الشركة الأولى التي تقدمت بطلب ترخيص للقاحها حتى الآن في البلاد التي رصدت ثاني أعلى عدد إصابات في العالم على أراضيها.من جهتها، لم تؤكد شركة فايزر، التقارير الإعلامية المذكورة، وقالت للأناضول إنها "ملتزمة بالتعامل مع حكومة الهند، واستكشاف الفرص لجعل هذا اللقاح متاحًا للاستخدام في البلاد".ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الهندية بهذا الشأن.وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لتكون أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر ضد كورونا، هذا الأسبوع.وقالت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، إن أكبر طرح لقاح على الإطلاق في تاريخ المملكة المتحدة سيبدأ الثلاثاء، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية، فيما تنتظر الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى ترخيص سلطاتها الصحية لاستخدام اللقاح.