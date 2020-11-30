الأناضول -

يتوجه وفد من نادي "بيتار القدس" الرياضي الإسرائيلي إلى العاصمة الإماراتية، نهاية الأسبوع الجاري، لتوقيع اتفاق بيع جزء من أسهم النادي لرجل أعمال من العائلة الحاكمة في أبوظبي.ولم يصدر حتى الساعة 19:00 ت.غ تعقيب من الجانب الإماراتي، الذي أبرم، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، مساء الإثنين، عن المتحدث باسم "بيتار القدس"، إن بعثة من النادي، بمشاركة صحفيين إسرائيليين، ستزور أبوظبي نهاية الأسبوع الجاري، لتوقيع اتفاق بيع أسهم من النادي للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.وأضاف أن النادي سيعقد لاحقا مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله رسميا عن هذه "الخطوة التاريخية".وأشارت "هيئة البث" إلى أن رئيس بلدية الاحتلال في مدينة القدس، موشيه ليؤون، تحدث نهاية الأسبوع الماضي هاتفيا مع الشيخ حمد، وعرض الأخير شراء أسهم في النادي.وقال موشيه هوغ، أحد مالكي "بيتار القدس"، الجمعة، إن "الشيخ حمد قدم عرضا رسميا لشراء حوالي نصف أسهم النادي".وتابع: "تلقيت عرضا تاريخيا"، دون الكشف عن تفاصيل، لاسيما بشأن قيمة الصفقة المرتقبة.وحسب موقع "واللا" الإخباري العبري، فإن مالكي "بيتار القدس" كشفوا عن أن "الشيخ حمد قد يستحوذ على 49 بالمئة من أسهم النادي.وفريق نادي "بيتار القدس" لكرة القدم هو من أكبر فرق المدينة الفلسطينية المحتلة، ويُعرف عن مشجعيه عنصريتهم ومعاداتهم للعرب والمسلمين، ورفضهم رؤية لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه.ومن المواقف العنصرية الفجة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي، في يونيو/حزيران 2019، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري، محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره، كشرط لقبول لعبه بالفريق.وبوتيرة متسارعة ومكثفة، وقع الجانبان الإماراتي والإسرائيلي سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات على أصعدة متعددة، دبلوماسية واقتصادية وتجارية ورياضية وغيرها.وقوبل تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل برفض شعبي عربي واسع اعتبر هذه الخطوة "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.