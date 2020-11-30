ترامب: بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت

الأناضول -

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن منافسه الديمقراطي بالانتخابات الأخيرة جو بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت، مؤكدا أن الديمقراطيين تلاعبوا بشكل واضح بالأصوات البريدية.وانتقد ترامب في أول مقابلة تلفزيونية له عقب الانتخابات مع قناة "فوكس نيوز"، رفض طلباته أمام مختلف المحاكم بخصوص الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بنتائج ولاية بنسلفانيا.وأضاف أنه سينقل القضية إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر، مشيرا إلى امتلاكه المئات من الإثباتات إلا أن المحاكم والقضاة لم يقبلوا بها وكانوا متحيزين.ولفت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي متورط في المخالفات الانتخابية، مضيفا أن "بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت، لا أصدق ذلك".وأوضح أن بعض الزعماء الأجانب اتصلوا به وأعربوا عن دعمهم لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنهم وصفوا انتخابات 3 نوفمبر في الولايات المتحدة بأسوأ انتخابات رأوها على الإطلاق.وفاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، متجاوزًا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتًا على الأقل.وعلى ضوء ذلك، أصبح بايدن، الذي أتم الجمعة الماضية 78 عامًا، الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.