ليدز يونايتد يخطف فوزا ثمينا من ميدان إيفرتون

الأناضول -

سقط إيفرتون على أرضه أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدف دون رد، السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".وجاء هدف الفوز الوحيد لمصلحة ليدز في الدقيقة 79 عبر البرازيلي رافينها دياس، الذي سدد قذيفة كروية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس إيفرتون عن ردها.وبهذا رفع ليدز يونايتد رصيده للنقطة 14 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة بالمركز السادس.