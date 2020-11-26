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أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" تتجه لتل ابيب سيكون باستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي

Credits Flight Radar 24
Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 09:56 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول - القدس -

تصل إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، الخميس، أول رحلة تجارية لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من دبي.


وقال موقع إسرائيل بالعربية، الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر، إن "أول رحلة تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية في طريقها إلى إسرائيل".

وأضاف الموقع: "سيكون باستقبالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي".

شركة طيران "فلاي دبي" أعلنت إنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

بدورها أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

الإمارات وإسرائيل توصلتا في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



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