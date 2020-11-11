السعودية: اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في جدة ووقوع جرحى

وكالات -

أصيب عدد من الأشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة غربي السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.وقالت الخارجية في بيان "استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى". ونددت الخارجية بـ"حزم بالعمل الجبان غير المبرر".ونقلت رويترز عن مصدر حكومي يوناني إصابة أربعة أشخاص في انفجار جدة.وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة وأصيب أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.ويأتي الهجوم في وقت تحيي فيه عدة دول ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتكريم من فقدوا أرواحهم أثناء الخدمة.