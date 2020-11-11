   Om Kalthoum - ليلة حب  

السعودية: اعتداء بمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين في جدة ووقوع جرحى

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 12:31 قراءة: 0 د, 43 ث
وكالات - أصيب عدد من الأشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة في مقبرة لغير المسلمين في جدة غربي السعودية خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية في بيان "استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى الى وقوع عدد من الجرحى". ونددت الخارجية بـ"حزم بالعمل الجبان غير المبرر".


ونقلت رويترز عن مصدر حكومي يوناني إصابة أربعة أشخاص في انفجار جدة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة وأصيب أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي الهجوم في وقت تحيي فيه عدة دول ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتكريم من فقدوا أرواحهم أثناء الخدمة.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214830

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 14h 12m |           
Il impératif de se demander: A qui profite le Crime ???
Il n'existe pas des musulmans qui s'attaquent aux cimetières!!!
En effet pour un musulman, dans la tombe l'etre humain est entre les mains de Dieu !!!



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 25 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:52 12:10 06:54 05:25
23°
 23° % 56 :الرطــوبة
تونــس 17°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
23°-1724°-1725°-1725°-1724°-17
  • Avoirs en devises
    21309,6

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,24982 DT        1$ =2,74308 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   1509,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة