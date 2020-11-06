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وزير داخلية فرنسا: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

Photo Yassine Gaidi /AA
Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 19:16 قراءة: 1 د, 26 ث
الأناضول - تونس / مروى الساحلي -

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي تم فيه التطرق لمسألة الهجرة غير النظامية



قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان، إن "الإسلام دين تسامح، لكن يجب محاربة الأيديولوجيا المتطرفة"، على خلفية واقعة الطعن بمدينة نيس جنوبي فرنسا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده درامانان الجمعة، مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين، بمقر وزارة الداخلية التونسية، وسط العاصمة.

وشدد درامانان، على "ضرورة محاربة الإرهاب بالشراكة مع تونس، والتعاون للحد من الهجرة غير الشرعية، في سواحل البحر الأبيض المتوسط".

وخلال المؤتمر، قال شرف الدين، إن "تونس وفرنسا تواجهان مخاطر وتهديدات في البحر المتوسط آخرها الإرهاب".

وأشار إلى ضرورة "الحرص على مكافحة الإرهاب الذي لا دين له ولا جنس له (..) والإسلام دين سمح يدعو للاعتدال والتواجد السلمي مع مختلف الشعوب".

وعن الهجرة غير النظامية، قال شرف الدين، إنه "سيبقى مرحبا بالتونسيين في بلادهم وفق القانون (..) نحن مستعدون دائما لقبول أي تونسي، ويتم ذلك وفق شروط وهي صون كرامة التونسي".

وطالب بـ"ضرورة تمكين كل تونسي مرحل، من ممارسة وحفظ حقوقه كاملة، ومن بينها استيفاء كل طرق الطعن قبل الترحيل".

وفي وقت سابق اليوم، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، درمانان، الذي يجري زيارة رسمية لتونس، تستمر يومين.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أسفرت واقعة طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم، وقالت إنه شاب تونسي يدعى إبراهيم العويساوي (21 عاما).

جاء ذلك بعد أيام من نشر وسائل إعلامية فرنسية، صورا ورسوما كاريكاتورية، وعرضها على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر الماضي، قال ماكرون، إن باريس لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 214577

Mounabeh  (South Africa)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 20h 41m |           
Sachez que darmanin est fils d'un maltais juif et d'une fille de harki algerien... قالو يا بابا منين هاك الأعريف

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 20h 32m |           
لا يوجد في الاسلام متطرفين ومنذ 1400 سنة لم نسمع بالارهاب التطرف صنع في هذه السنين لمحربة الاسلام والمسلمين صناعة فاشية استخبارتية

Karimyousef  (France)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 20h 28m |           
جزء كبير من العنصرية في فرنسا هو نتيجة التفجيرات و القتل و الذبح التي مارسته مجموعات باسم الدين .ما يحصل الآن هو نتيجة التشدد و الغلو في الدين ، زيادة على عمليات الدهس بالسيارات.

Observateur  (Canada)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 20h 24m |           
La première étape pour une possibilité de reconciliation avec les musulmans est de s'excuser publiquement à ses propos précédants blessants et choquants envers 1,5 milliards de musulmans.
Il s'est mis de lui même dans une très mauvaise posture.
Avec la défaite de Trump, le populisme qu'il incarne en France sera chose du passé.Il lui reste 1 an et demi pour ses prochaines élections.Il devrait tirer la leçon des élections américaines. Il a encore le temps et saisir cette chance pour se rectifier et rassembler "TOUT" les français car sa politique populiste actuelle de division, le menerait vers la porte de sortie tout comme son ami Trump.

MedTunisie  (South Africa)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 20h 05m |           
التطرف مرفوض من الجميع و خاصة نحو المسلمين و الابادة التي يتعرض لها المسلمين



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