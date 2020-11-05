كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

الأناضول -

مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بحسب بيان رسمي.ويعد هذا التمديد الثامن لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، منذ فرضها أول مرة في 20 مارس/ آذار الماضي، وسيلة لإبقاء كورونا تحت السيطرة.وقال بيان لرئاسة الحكومة، حصلت الأناضول على نسخة منه، عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي: "تمت المصادقة اليوم على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول".وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.ومن بين هذه التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل، أخذا بالحسبان التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة.‎وحتى الأربعاء، سجل المغرب 235.310 إصابات بكورونا، منها 3.982 وفاة، و193.886 حالة تعاف.