بايدن لأنصاره: علينا أن نكون صابرين في انتظار النتائج

الأناضول -

واشنطن - دعا المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، جون بايدن، الأربعاء، أنصاره إلى "التحلي بالصبر" في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.جاء ذلك في أول كلمة له عقب إغلاق صناديق الاقتراع وفرز أصوات الناخبين تمهيدا لإعلان الفائز بالسباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.ونقلت "أسوشييتد برس" عن بايدن قوله لأنصاره في ولاية ديلاوير: "يجب علينا أن نكون صبورين" في انتظار نتائج الانتخابات.تجدر الإشارة أنه حتى الآن أظهرت النتائج الأولية تقدم الجمهوريين عن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ.كما حسم ترامب فوزه في الولايات الرئيسية مثل فلوريدا المصيرية وتكساس، مقابل هزيمته أمام منافسه في كاليفورنيا ونيويورك.