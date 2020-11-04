   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

ترامب يحسم الفوز في ولاية "فلوريدا" المصيرية

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 05:58 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب حسم الفوز في ولاية فلوريدا المصيرية متفوقًا على منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن ترامب حصل على 51.3% من الأصوات بعد فرز 98% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 47.8 للديمقراطي بايدن.
وكانت الأنظار تتجه إلى هذه الولاية "المتأرجحة" التي اكتسبت أهميتها الانتخابية وتأثيرها من حسمها اختيار رئيس الولايات المتحدة خلال الانتخابات السابقة.

ولولاية فلوريدا 29 عضوا في المجمع الانتخابي الذي ي ضم 538 صوتا، هم من يختار رئيس البلاد، حيث تساوي قوتها الانتخابية مدينة نيويورك.

وتتجه الأنظار الآن، بعد هذه الولاية، إلى ولاية تكساس، ثاني أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد الأعضاء في المجمع الانتخابي، بعد ولاية فلوريدا.

حيث تشير النتائج الأولية إلى تقدم ترامب على منافسه بفارق جيد بعد فرز 78% من الأصوات فيها.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214374

Observateur  (Canada)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 09h 04m |           
بنسلفانيا المتأرجحة هي المصيرية و ليست فلوريدا أحد معاقل الجمهوريين



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