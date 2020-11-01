فرنسا: توقيف شخصين إضافيين يشتبه في علاقتهما بالاعتداء على كنيسة نوتردام في مدينة نيس

فرانس 24 -

اعتقل رجلان يبلغان من العمر 25 و63 عاما في إطار الهجوم بالسكين في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية (جنوب شرق)، وفق ما قال مصدر قضائي الأحد، ما يرفع عدد الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة إلى ستة.وأوضح المصدر أن الرجلين اعتقلا في وقت متأخر من بعد ظهر السبت في منزل شخص أوقف قبل ساعات قليلة. وهذا الأخير، تونسي يبلغ من العمر 29 عاما، يشتبه في أنه تواصل مع منفذ الهجوم التونسي ابراهيم العيساوي.وكان مشتبه به أول يبلغ من العمر 47 عاما قد أوقف الخميس بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم. واعتقل المشتبه به الثاني والبالغ من العمر 35 عاما في نيس مساء الجمعة وأوقف على ذمة التحقيق.والسبت أعلن مصدر قضائي فرنسي اعتقال شخص ثالث عمره 33 عاما ومقرب من المشتبه به الثاني. وكان موجودا خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء الجمعة لمنزل المشتبه به الثاني وهو قريبه.ولم يتمكن المحققون من أخذ إفادة إبراهيم العيساوي البالغ من العمر 21 عاما والذي أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة بعد تنفيذ الهجوم.وقال مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية السبت "ما زال من المبكر معرفة ما إذا كان قد استفاد من تواطؤ وما هي دوافعه للمجيء إلى فرنسا ومتى نشأت هذه الفكرة لديه". وأكد "استمرار تحليل" الهاتفين الموجودين في أمتعته الشخصية، مشيرا إلى أن "التحقيق من الجانب التونسي" سيكون "حاسما".وللعيساوي سوابق قضائية في تونس تتراوح بين قضايا الحق العام والعنف والمخدرات، وفق القضاء التونسي الذي باشر بدوره تحقيقات.فرانس24/ أ ف ب