Vendredi 13 Mars 2020
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الأناضول - نفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح بشكل قاطع شائعة إصابة مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس "كورونا".
وغرّد عباس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة: "كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون معرفة أو مصدر".
واعتبر أنّ هذا الشيء مقزز ومرعب في ذات الوقت، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار الزائفة هدفها فقط الحصول على "النقرات".
وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية خلال الساعات القليلة الماضية أن صلاح وعددا من زملائه باتوا ضمن المشتبهين بإصابتهم بـ"كورونا".
وتحدثت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن احتمال انتقال العدوى لصلاح خلال آخر مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.
إذ تم عزل خمسة من لاعبي بورنموث بينهم حارس المرمى أرتور بوروك إثر ظهور أعراض كورونا عليهم في الساعات الماضية.
وانتشرت في الأونة الأخيرة بعض الشائعات المرتبطة بإصابة عدد من نجوم الكرة بـ"كورونا"، أبرزها تداول خبر إصابة الأرجنتيني ديبالا بهذا الفيروس، قبل أن ينفي اللاعب هذه الأنباء.
الأناضول - نفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح بشكل قاطع شائعة إصابة مهاجم ليفربول الإنجليزي بفيروس "كورونا".
وغرّد عباس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الجمعة: "كم هو مخجل نشر شيء حساس للغاية بدون معرفة أو مصدر".
واعتبر أنّ هذا الشيء مقزز ومرعب في ذات الوقت، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار الزائفة هدفها فقط الحصول على "النقرات".
وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية خلال الساعات القليلة الماضية أن صلاح وعددا من زملائه باتوا ضمن المشتبهين بإصابتهم بـ"كورونا".
وتحدثت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية عن احتمال انتقال العدوى لصلاح خلال آخر مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.
إذ تم عزل خمسة من لاعبي بورنموث بينهم حارس المرمى أرتور بوروك إثر ظهور أعراض كورونا عليهم في الساعات الماضية.
وانتشرت في الأونة الأخيرة بعض الشائعات المرتبطة بإصابة عدد من نجوم الكرة بـ"كورونا"، أبرزها تداول خبر إصابة الأرجنتيني ديبالا بهذا الفيروس، قبل أن ينفي اللاعب هذه الأنباء.
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