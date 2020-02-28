.   Om Kalthoum - ظلموني الناس  

لبنان يعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى أربعة واستمرار الحجر الصحي على 20 حالة أخرى

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
قراءة: 1 د, 2 ث

الأناضول - بيروت / وسيم سيف الدين - أعلن لبنان الجمعة، تشخيص حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بيروت، نقلت لوحدة العزل في "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي.

وقال المستشفى في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول الفيروس، إنه تم تشخيص حالة جديدة مصابة من الجنسية السورية، تم نقلها لوحدة العزل لتلقي العلاج اللازم.


وأوضح أن "وضع أول حالتين مستقر، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم بينما الحالة الثالثة من الجنسية الإيرانية غير مستقرة لأنه يعاني من أمراض مزمنة ومتقدم في السن وهو يخضع للعلاج".

ولفت إلى أن هناك 20 حالة في منطقة الحجر الصحي، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء جاءت "سلبية"، أي خالية من الفيروس.

وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلنت الأربعاء، عن الحالة الثانية، والخميس، عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

  
  
  

festival-51bd3f7a2712c2857842f9d62b2a1f42-2020-02-28 19:31:48






0 de 0 commentaires pour l'article 198859



En continu

دخول الربيع

الجمعة 28 فيفري 2020 | 4 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:43 12:39 06:52 05:26
16°
 16° % 63 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
16°-1224°-923°-1123°-1114°-8
  • Avoirs en devises
    19266,9

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,14288 DT        1$ =2,89035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582919209|198859 498|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires