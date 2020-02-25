فيروس كورونا يصل البرلمان الإيراني

Mardi 25 Février 2020
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الأناضول -
النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي قال: أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة
أوضح النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.
جاء ذلك في تغريدة نشرها النائب الإصلاحي على موقع تويتر.
وقال صادقي، "أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة".
وناشد صادقي، رئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي"، إطلاق سراح المعتقلين للحيلولة دون انتشار الفيروس بينهم، وهذا مطلب ذويهم أيضاً.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 15 شخصا بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
الأناضول -
النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي قال: أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة
أوضح النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.
جاء ذلك في تغريدة نشرها النائب الإصلاحي على موقع تويتر.
وقال صادقي، "أظهرت نتائج التحاليل إصابتي بفيروس كورونا، أقول ذلك وقد فقدت أملي في الحياة".
وناشد صادقي، رئيس السلطة القضائية "إبراهيم رئيسي"، إطلاق سراح المعتقلين للحيلولة دون انتشار الفيروس بينهم، وهذا مطلب ذويهم أيضاً.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 15 شخصا بفيروس "كورونا"، وارتفاع عدد الإصابات إلى 95 شخصا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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