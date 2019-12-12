قيمة ''أرامكو'' السوقية تلامس تريليوني دولار في ثاني أيام التداول

Jeudi 12 Decembre 2019
الأناضول - الرياض - لامست القيمة السوقية لعملاق النفط العالمي "أرامكو السعودية"، تريليوني دولار في بداية التعاملات الصباحية، الخميس، ثاني أيام التداول في البورصة السعودية.
وصعدت قيمة سهم الشركة في بداية التعاملات الصباحية، الخميس، بنسبة 10 بالمئة إلى 38.7 ريالا (10.3 دولارات)، قبل أن تفقد بعضا من مكاسبها وتتراجع إلى 7.4 بالمئة بحلول الساعة (09:40 ت.غ).
ومع المكاسب المحققة بعد يومين فقط من التداول، تفوقت "أرامكو" بشكل مريح على أكبر الشركات المدرجة في العالم، بما في ذلك شركة "أبل"، ثاني أكبر شركة في العالم بقيمة 1.19 تريليون دولار.
كانت قيمة السهم السوقية صعدت بنسبة 10 بالمئة في أول يوم للتداول، الأربعاء، وهي الزيادة القصوى المحددة من جانب السوق المالية السعودية.
وبدأ الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم "أرامكو السعودية"، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم "±10 بالمئة" عن سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).
وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، نتيجة طرح 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، بما يعادل 3 مليارات سهم.
وأوردت وكالة أسوشيتدبرس، الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصف الطرح والإدراج بأنهما وسيلة لجمع رأس المال لصندوق الثروة السيادية في المملكة، "الذي من شأنه أن يطور مدن جديدة ومشاريع مربحة".
وسعى بن سلمان إلى الحصول على تقييم للشركة عند تريليوني دولار، عندما أعلن لأول مرة في 2015 عن خطط لبيع حصة من الشركة المملوكة للدولة.
لكن المستثمرين الدوليين اعتقدوا أن السعر مرتفع للغاية، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط نسبيا والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأرامكو.
ومنتصف سبتمبر / أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".
وصعدت قيمة سهم الشركة في بداية التعاملات الصباحية، الخميس، بنسبة 10 بالمئة إلى 38.7 ريالا (10.3 دولارات)، قبل أن تفقد بعضا من مكاسبها وتتراجع إلى 7.4 بالمئة بحلول الساعة (09:40 ت.غ).
ومع المكاسب المحققة بعد يومين فقط من التداول، تفوقت "أرامكو" بشكل مريح على أكبر الشركات المدرجة في العالم، بما في ذلك شركة "أبل"، ثاني أكبر شركة في العالم بقيمة 1.19 تريليون دولار.
كانت قيمة السهم السوقية صعدت بنسبة 10 بالمئة في أول يوم للتداول، الأربعاء، وهي الزيادة القصوى المحددة من جانب السوق المالية السعودية.
وبدأ الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم "أرامكو السعودية"، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم "±10 بالمئة" عن سعر الاكتتاب البالغ 32 ريالا (8.5 دولارات).
وبلغت حصيلة الاكتتاب 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، نتيجة طرح 1.5 بالمئة من أسهم الشركة، بما يعادل 3 مليارات سهم.
وأوردت وكالة أسوشيتدبرس، الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصف الطرح والإدراج بأنهما وسيلة لجمع رأس المال لصندوق الثروة السيادية في المملكة، "الذي من شأنه أن يطور مدن جديدة ومشاريع مربحة".
وسعى بن سلمان إلى الحصول على تقييم للشركة عند تريليوني دولار، عندما أعلن لأول مرة في 2015 عن خطط لبيع حصة من الشركة المملوكة للدولة.
لكن المستثمرين الدوليين اعتقدوا أن السعر مرتفع للغاية، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط نسبيا والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأرامكو.
ومنتصف سبتمبر / أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي".
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