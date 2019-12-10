Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

العالم اوسع و اكبر من فرانسا...!

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
بقلم / منجي باكير

اوهمونا و نحن صغارا ان فرانسا هي امّ الدنيا و منتهى الحضارة و مكمن العلم و التكنولوجيا ، كما حشروا مقرراتنا بتحضّرهم المزيف و بطولاتهم الوهمية وربطوا حفظ ذلك و استعراضه بنجاحاتنا و تفوقاتنا و منتهى تحضرنا ،،،، و لما فتحنا أعيننا على غيرها من العالم و جدنا ان فرانسا كذبة سياسية بامتياز ، كذبة زاد تكريسها الحاكمون عندنا بقوة القانون و يلاطة السلطة ،،، لغتها التي حرصوا على تعليمنا لا تكاد تُبين امام لغات اخرى و حضارتها تنتهي عند حدود اضاءة برج ايفيل و سياستها تعتمد فقط التهديد و الضغط على و كلاءها في الاوطان و صناعتها نحن اتباعها بالقسر من يستهلكها فقط ،،،


إنّ العالم اوسع من فرانسا و أكبر من فرانسا و انضج فكريا و علميا و صناعيا من فرانسا ، فمتى تنضج سياساتنا و تفتح نوافذها للشرق المُشرق و تمد نظرها الى الغرب الصناعي و التكنولوجي ... متى تؤمن سياساتنا بان فرانسا ( بابورها صفّر) و اكبر دليل عندنا انهم و ضعوا بيننا مُقيما عاما - سيڥيل - يعسّ علينا و يشاركنا بلادنا صباحا مساء و يوم الاحد !؟؟؟ مقيم تساعده سلالة الصبايحية لتدنيس ثقافتنا و موروثنا ، لكبت حرياتنا العقدية و الوطنية ، لحصر اهتمامنا نحو قبلة إيڥل فقط ، و لتكبيل إجتهادنا في تطوير انفسنا و فك العزلة عن اقتصادنا ،،، متى تعي السياسات أن العالم تطور عن نسخته القديمة ، أنّ العالم يضع كل يوم بروتوكولا جديدا للانفتاح و للتعاون و للمصالح ، متى تعي هذه السياسات أنّ - المارد - الآسيوي افاق و انّ التكتلات على قدم وساق لفرض معادلات جديدة في السوق و بالتالي قلب الطاولة على مكونات و ابجديات السياسة الإستعمارية القديمة و تفريك آخر اضلاعها ، متى ..!؟؟

  
  
     
  

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