Radio Babnet Tunisie On Air:   

أسوشيتيدبرس: منفذ إطلاق النار بقاعدة فلوريدا ''طالب سعودي''

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
الأناضول - واشنطن -

الهجوم وقع الجمعة، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين


نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول أمريكي قوله، إنّ منفذ إطلاق النار بالقاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا الجمعة ، "طالب طيران سعودي الجنسية".

وقال المسؤول ـ لم يتم الكشف عن هويته ـ أنّ "طالب طيران يحمل الجنسية السعودية، نفذ إطلاق بالقاعدة الجوية ـ البحرية بفلوريدا".

وأضاف أن "السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب"، بحسب المصدر ذاته.

وقُتل مطلق النار أثناء الهجوم الذي أودى بحياة 3 أشخاص آخرين، وإصابة 7 بجروح، داخل مبنى تعليمي بالقاعدة في مدينة بينساكولا، حسب المصدر ذاته.

وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.

وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلاب من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا، الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية.

والأربعاء، قتل 3 أشخاص بينهم المهاجم في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" العسكرية الأمريكية في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أنّ المهاجم هو عنصر في البحرية الأمريكية.

  
  
     
  

festival-18df9712415708f4aeca62701a12e963-2019-12-06 19:35:46






0 de 0 commentaires pour l'article 193944



En continu

الجمعة 06 ديسمبر 2019 | 9 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
13°
 13° % 87 :الرطــوبة
تونــس 12°
0.99 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
13°-1221°-1119°-1218°-1215°-12
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (6 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 dec)   174,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575659018|193944 953|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires