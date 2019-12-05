Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El Amal  

حمة الهمامي: التيار وحركة الشعب طلعوا بجهدهم أما النهضة ما طلعتش بجهدها..

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
نصرالدين السويلمي

نفى زعيم حزب العمال حمة الهمامي أن تكون حركة النهضة صعدت الى البرلمان بجهدها، واكد ان الحركة تواجه العديد من الاتهامات وان المساجد اشتغلت لصالحها وأنها استعملت الادارة كما المال، واعتبر ان حركة الشعب والتيار الديمقراطي وبعض المستقلين صعدوا الى البرلمان بفضل جهودهم، كما شكك الهمامي في هيئة الانتخابات وفي سلامة العملية من أصلها، واعتبر البرلمان الحالي أكثر كارثية من المجلس التأسيسي وبرلمان 2014، وحول الأرقام القياسية التي فاز بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال الهمامي"أنا راني ما نمّنش ياسر بالأرقام"، وتساءل الهمامي عن برنامج قيس سعيد كما وصف سلوكه بالشعبوية، وقال " ما شفناه كان يبوس ويعنّق".


وبنبرة حادة قال الهمامي"الخوف كل الخوف على الحريات وعلى المكاسب الديمقراطية وحرية التعبير، لأنو رجعولنا جماعة في الحكم أخطر ما عندهم نزعة انتقامية، يحبوا ينتقموا من الناس الي واجهوهم، طوال السنوات الفارطة، ونحن نقول لهم صحيح خسرنا الانتخابات، لكن اردوغان جديد في تونس باش يحط الناس في الحبوسات وباش يدڨدڨ النقابات و يدڨدڨ حقوق النساء وحقوق الشباب، هذا راهو لن يحدث"

ظهر حمة الهمامي بخطاب يجتر خطاباته السابقة، كان الهمامي حبيس لَكْنة ستيناتية بائدة، فتحول الى اجترار المجتر، شكك في الانتخابات وفي البرلمان وفي الهيئة وفي الأحزاب وفي الدولة وبشر بوضع كارثي يترقب تونس! ليس من بقعة ضوء في حوار كامل! ليس غير فكرته التي لا يعتريها الفناء والبقية في عداد الموتى، أكد أنه السواد والخراب من برلمانها الى رئاستها الى قصبتها الى احزابها، فقط بشر بان الهزيمة التي لحقت باليسار لا تعني النهاية وان حزب العمال بصدد العودة من بعيد.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 193877

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 05 Decembre 2019 à 19h 33m |           
حمة الحمامي كمن سقط في حفرة عميقة و مازال يحفر !!!! عوض ان يحاول الصعود الى الأعلى اذ به يغوص في الأعماق!!!!
اعماق مزبلة التاريخ !!!



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