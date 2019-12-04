Mercredi 04 Decembre 2019



عندنا مثل تونسي شعبي يقول "الوحله في الكحله... أما البيضاء خذات راجل".يعني ما يقع اليوم للنائبة جميلة كسيكسي موش من فراغ... العنصرية ما تخلقتش في ليلة ونهار. هي حلقة من حلقات نظام اجتماعي كامل قائم على التمييز.علاش؟ احنا والدينا علمونا نقولو للأسمر أسمر؟ علاش احنا ما عمرنا ما استخدمنا كلمة كحلوش؟ وأكحل؟ علاش؟ كي يجي الصيف ما نبداوش نعملو فيهم الكل باش ما نوليوش "كحالش"؟وأنا وحدة من الناس قالولي الكل "وصيفة" و"كحلة" و"كحلوشة" ... رغم انو لوني موش غامق برشا ... نتفكر عام 2014 فما ولد في الليسي قالي "كحلة تحب رئيس أكحل" ... ماما في الصيف تقلي "اغسل وجهك بالصابون الاخضر باش تتنحى الشمس" ... هذا هو المخيال الشعبي اش نعملو؟ هذي هي معايير الجمال ... و"البياض" يبقى هو الحالة المثالية الي صورهالنا المجتمع وخلانا في سباق ليها ...الكلنا استخدمنا ها الألفاظ العنصرية وأنا أوّلكم ... لكن ما عمري ما استخدمت ها الألفاظ العنصرية لإهانة شخص وما عمري ما استخدمتها وأنا واعية بكمية العنصرية المبطنة بهذه الكلمات ...ووقت كبرت شوية ووليت نقرا ونبحث وحدي، فهمت الي مستحيل نتعايشو مع شخص اخر واحنا يوميا في حديثنا نستخدمو ألفاظ عنصرية تعبر عليه.مؤخرا اكتشفت حاجة مهمّة: تعرفوا شنوة أهم من إنّك تتعلم؟ الأهم هو انك تنسى الي تعلمتو أو ما يعبر عنه بالانجليزية unlearningعندي أستاذة نحبها برشا تقوللنا: unfold, scrutinize and UN-learn . ما فيها باس كان نرجعو، نحلو مخاخنا ونشوفو اش فيها ... موش كل شي في مخاخنا يصلح، موش كل شي تعلمناه صحيح! فما حاجات لازم ننساوها ونتعلموها من الأول وجديد وأهمها ها النظرة الدونية الي عندنا عن الاخر.مالا قلتولي الوحلة في الكحلة؟ ما فما وحلة كان في ها المخاخ المحجرة والإستخدام الركيك للغة والريّوس المصددة ... احنا في القرن 21 واعلان عالمي لحقوق الانسان ومواثيق دولية وأسمر تم انتخابو باش يحكم أمريكا يا بوقلب .. ومفاهيم المواطنة والمساواة والسخط الأزرق قد راسي ولاخر مازال يقلي الوحلة في الكحلة ... وعلاش وحلة؟ على خاطر موش بش تاخذ راجل ... أرجوك أدركنا أيها النيزك.