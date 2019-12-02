Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

ميسي يقود برشلونة لعبور أتلتيكو مدريد في ''الليغا'' ويُعيده على قمة جدول الترتيب

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
الأناضول - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد، فريقه برشلونة للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).


جاءت بداية المباراة سريعة وقوية من الجانبين، وإن كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، وشكل أصحاب الأرض الكثير من الخطورة على مرمى برشلونة ولكن لم ينجح في التسجيل، في المقابل شكل برشلونة هجمات سريعة ولكن أيضًا لم يكتب لها النجاح.



في الشوط الثاني، زادت الإثارة، وتفوق برشلونة في كثير من أوقات النصف الثاني للقاء، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليقتنص النقاط الثلاث لفريقه.


بهذه النتيجة، عاد برشلونة للصدارة من جديد على القمة برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.


فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز السادس.

  
  
     
  
festival-58a53aff8b48544d765705a2c017f598-2019-12-02 12:29:25






0 de 0 commentaires pour l'article 193662



En continu

الاثنين 02 ديسمبر 2019 | 5 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:14 05:42
22°
 21° % 56 :الرطــوبة
تونــس 15°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-1521°-1322°-1320°-1121°-12
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575290471|193662 491|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires