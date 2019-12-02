ميسي يقود برشلونة لعبور أتلتيكو مدريد في ''الليغا'' ويُعيده على قمة جدول الترتيب

Lundi 02 Decembre 2019
الأناضول - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد، فريقه برشلونة للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
جاءت بداية المباراة سريعة وقوية من الجانبين، وإن كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، وشكل أصحاب الأرض الكثير من الخطورة على مرمى برشلونة ولكن لم ينجح في التسجيل، في المقابل شكل برشلونة هجمات سريعة ولكن أيضًا لم يكتب لها النجاح.
في الشوط الثاني، زادت الإثارة، وتفوق برشلونة في كثير من أوقات النصف الثاني للقاء، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليقتنص النقاط الثلاث لفريقه.
بهذه النتيجة، عاد برشلونة للصدارة من جديد على القمة برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز السادس.
جاءت بداية المباراة سريعة وقوية من الجانبين، وإن كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، وشكل أصحاب الأرض الكثير من الخطورة على مرمى برشلونة ولكن لم ينجح في التسجيل، في المقابل شكل برشلونة هجمات سريعة ولكن أيضًا لم يكتب لها النجاح.
في الشوط الثاني، زادت الإثارة، وتفوق برشلونة في كثير من أوقات النصف الثاني للقاء، ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليقتنص النقاط الثلاث لفريقه.
بهذه النتيجة، عاد برشلونة للصدارة من جديد على القمة برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة في المركز السادس.
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