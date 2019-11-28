عطل فني يؤثر على خدمات ''إنستغرام'' و''فيسبوك'' حول العالم

Jeudi 28 Novembre 2019



الأناضول

تعرض موقع "فيسبوك"، وتطبيق "إنستغرام" المملوك له لعطل تقني، الخميس، ما أدى لانقطاع الخدمة ومشكلات في التعامل مع الحسابات أثرت على مستخدمين في الولايات المتحدة وحول العالم، في ليلة عيد الشكر، حسب إعلام أمريكي.وقال موقع "ذا فيرغ" الأمريكي، إذا كنت تحاول مشاركة صور في ليلة "عيد الشكر"، فقد تلاحظ أن كلا من منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" تعانيان من انقطاع متقطع للخدمة.واعتبر الموقع أنه بالنظر إلى أن أمريكا في عطلة عيد الشكر الذي يأتي في الخميس الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، فمن المؤكد أنه ليس وقتًا مناسبًا لانقطاع الخدمات على شبكات التواصل الاجتماعي.من جانبها، أقرت إدارة "إنستغرام" بالمشكلة، وكتبت عبر "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات "فيسبوك"، بما في ذلك إنستغرام".وأكدت الشركة أنها "تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن".وأشار الموقع الأمريكي إلى ورود بلاغات كثيرة حول وجود مشكلات في جميع أنحاء العالم، حيث يقول المستخدمون إنهم غير قادرين على النشر على "فيسبوك" أو عرض القصص على "إنستغرام"، حيث يبدو أن انقطاع الخدمة هو الأسوأ.كما وردت بعض التقارير عن وجود مشكلات في تطبيق المراسلات "فيسبوك ماسنجر" أيضًا.وأوضح موقع "داون ديتكتور"، المعني ببيانات تعطل المواقع حول العالم، يبدو أن خدمات "إنستغرام" تأثرت بشكل أسوأ في وسط أوروبا، حيث كان هاشتاغ #InstagramDown أكثر تداولا على "تويتر" في المملكة المتحدة، في حين أبلغ مستخدمو "فيسبوك" عن انقطاع الخدمة مباشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وتضم الشبكة الاجتماعية الرائدة لشركة "فيسبوك" أكثر من 2.3 مليار مستخدم، بينما يضم "إنستغرام" أكثر من مليار مستخدم.