ترامب يشكر أمير قطر على تسهيل إطلاق رهينتين في أفغانستان

Vendredi 22 Novembre 2019



الأناضول

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهود الدوحة في تسهيل عملية إطلاق رهينتين كانتا محتجزتين في أفغانستان.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترامب بالشيخ تميم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (رسمية).واستعرض الجانبان في الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت أفغانستان الإفراج عن 3 من قيادات "طالبان"، في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينتين اثنتين، إحداهما أمريكي والآخر أسترالي محتجزين منذ 2017.والرهينتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عاما) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.وأعلنت مصادر في حركة طالبان، الثلاثاء، إن 3 من قياداتها غادروا إلى قطر إثر الإفراج عنهم، الأسبوع الماضي، في إطار صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الأفغانية.والخميس، قالت الخارجية القطرية إن "تبادل محتجزين بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، "بادرة حسن نية" من الجانبين؛ للمضي قدما في محادثات السلام، وإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أفغانستان".وأضافت في بيان "قامت قطر، بالإضافة إلى جهودها المكثفة كوسيط في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، بلعب دور فعال في تسهيل إطلاق سراح المحتجزين، وضمان استمرارية التعاون بين جميع الأطراف المعنية".وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.