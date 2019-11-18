صعود أسعار النفط انتظارا لبيانات إيجابية بشأن محادثات التجارة

Lundi 18 Novembre 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة قليلا، في بداية التعاملات الأسبوعية الإثنين، ترقبا لأية بيانات إيجابية بشأن تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.13 بالمئة أو 8 سنتات إلى 63.11 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (08:04 ت.غ).
وبنسبة أكبر، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.33 بالمئة أو 19 سنتا إلى 58.02 دولارا للبرميل.
ودفع قرار صيني خلال وقت سابق اليوم، أسعار النفط على الصعود، بخفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي، على إدارة السيولة قصيرة الأجل، بخمس نقاط أساس إلى 2.50 بالمئة.
ومن شأن القرار الصيني، أن يدفع البنوك على استعادة ودائعها من البنك المركزي، وإعادة استثمارها عبر عدة أدوات أبرزها إقراض العملاء بأسعار فائدة أقل، ما يمهد لزيادة الاستهلاك.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.13 بالمئة أو 8 سنتات إلى 63.11 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (08:04 ت.غ).
وبنسبة أكبر، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.33 بالمئة أو 19 سنتا إلى 58.02 دولارا للبرميل.
ودفع قرار صيني خلال وقت سابق اليوم، أسعار النفط على الصعود، بخفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي، على إدارة السيولة قصيرة الأجل، بخمس نقاط أساس إلى 2.50 بالمئة.
ومن شأن القرار الصيني، أن يدفع البنوك على استعادة ودائعها من البنك المركزي، وإعادة استثمارها عبر عدة أدوات أبرزها إقراض العملاء بأسعار فائدة أقل، ما يمهد لزيادة الاستهلاك.
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