قدم: نيجيريا تضرب ليسوتو برباعية في تصفيات أمم إفريقيا

Dimanche 17 Novembre 2019
الأناضول - اكتسح المنتخب النيجيري، الأحد، مضيفه منتخب ليسوتو بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021.
أحرز رباعية نيجيريا، أليكس أيوبي وسامويل شوكويزي وفيكتور أوسيمين (هدفين) في الدقائق 26 و38 و75 و85.
فيما جاء هدفا ليسوتو عن طريق نكوتو ماسوابي وشيدوزي أوازيم لاعب نيجيريا بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 11 و90.
وتغلب المنتخب البنيني على ضيفه منتخب سيراليون بهدف دون رد، في وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بهذه النتيجة، تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنين الثاني بـ 3 نقاط، وسيراليون الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن ليسوتو.
وفي نفس الجولة للمجموعة الأولى، تغلب منتخب غينيا على ضيفه منتخب ناميبيا بهدفين دون رد.
أحرز الهدفين، مانو غارسيا وخوسي كانتي في الدقيقتين 42 و70.
وتغلب منتخب مالي على مضيفه منتخب تشاد بهدفين دون رد، في وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بهذه النتيجة، اقتسم منتخبا مالي وغينيا الصدارة برصيد 4 نقاط، وناميبيا الثالث بـ 3 نقاط، وتشاد الرابع دون رصيد من النقاط.
أحرز رباعية نيجيريا، أليكس أيوبي وسامويل شوكويزي وفيكتور أوسيمين (هدفين) في الدقائق 26 و38 و75 و85.
فيما جاء هدفا ليسوتو عن طريق نكوتو ماسوابي وشيدوزي أوازيم لاعب نيجيريا بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 11 و90.
وتغلب المنتخب البنيني على ضيفه منتخب سيراليون بهدف دون رد، في وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بهذه النتيجة، تتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنين الثاني بـ 3 نقاط، وسيراليون الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن ليسوتو.
وفي نفس الجولة للمجموعة الأولى، تغلب منتخب غينيا على ضيفه منتخب ناميبيا بهدفين دون رد.
أحرز الهدفين، مانو غارسيا وخوسي كانتي في الدقيقتين 42 و70.
وتغلب منتخب مالي على مضيفه منتخب تشاد بهدفين دون رد، في وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بهذه النتيجة، اقتسم منتخبا مالي وغينيا الصدارة برصيد 4 نقاط، وناميبيا الثالث بـ 3 نقاط، وتشاد الرابع دون رصيد من النقاط.
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