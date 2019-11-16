بعد غزوة الصورة وغارة 26 شارع الزعيم.. حركة الشعب تستعمل الفدائية ليلى حداد في عملية قنص تستهدف سمير ديلو

Samedi 16 Novembre 2019



مرة أخرى وبعد غزوة الصورة وموقعة 26 شارع جمال عبد الناصر، تغرد حركة الشعب خارج السرب السياسي بل خارج اللحظة السياسية الحاسمة، هذه المرة ليست صورة ولا هو شارع الزعيم الخالد، هذه المرة عملية انغماسية تستهدف إحداث بعض الشروخ في قيمة اخلاقية، ربما لا نبالغ اذا قلنا انها القيمة الاخلاقية الاولى في حركة النهضة! العملية هذه المرة لا تتضمن خطة استدراج العدو الى مسرح العمليات، ولا البناء المحكم لكمين الصورة، بل تستهدف النيل من الفترينة الأخلاقية للنهضة، ذلك هو الضرب في المليان، إذا سقط الرمز الأخلاقي سقط ما بعده!قديما وعندما نصح المشفقون الحسين بن علي، لعله يعدل عن رحلة الفداء والتحدي، قالوا: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم إن قتلوك هان ما بعدك!!! إذًا هو كسر الحاجز النفسي حتى يغمد البغاة سيوفهم، وحتى إذا حدثتهم انفسهم بالشفقة، تذكروا انهم قتلوا الحسين وما ادراك، فذهب عنهم التردد وامعنوا في سفك الدماء!!كذلك فعلت مبعوثة حركة 26 شارع جمال عبد الناصر، تخيرت هدفها بعناية، صوبت تجاه الرمزية الاخلاقية للنهضة، استعملت واحدة من أكثر الاسلحة فتكا هذه الايام "ملف سامي الفهري"، أرفقت الاستاذة المحامية والنائبة عن حركة الشعب ليلى حداد تدوينة جاء فيها "بمجرد دخول شركة المحاماة المنار للاستاذ سمير ديلو والاستاذ السحباني في ملف القضية تم إطلاق سراح سامي الفهري .. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله"..أي نعم يا أستاذة، سبحان الله الذي وهبكم عقول الفطرة وزينها بالفناديل، فمحوتم نور الفطرة وجنحتم الى البراميل! سبحان الله الذي جعل هِممم الأحرار تتعلق بحياة الشعوب فجعلتم هممكم تتعلق بإبادة الشعوب.. سبحان الله الذي جعل يده مع الجماعة فجعلتم أياديكم مع العسكر.. سبحان لله الذي جعل إشارة التوحيد في سبابة! فجعلتم اشارتها في دبابة!!