"قفطان ايفانكا ترامب'' وتقبيل يديها يُدهشان الإعلام الدولي

Samedi 09 Novembre 2019
وكالات - احْتفاءٌ عالميٌّ بالزّي التقليدي المغربي الأصيل الذي ظهرتْ بهِ إيفانكا ترامب، مستشارة الرّئيس الأمريكي، في زيارتها الأولى إلى المغرب، والتي وجدتْ في اسْتقبالها الأميرة للا مريم، في إطار مشروعها التنموي الهادف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لنحو 50 مليون امرأة بحلول سنة 2025.
وتهدفُ زيارة نجلة ومستشارة الرّئيس الأمريكي إلى المغرب، على الخصوص، إلى التعريف بـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، التي ترعاها إيفانكا ترامب، حيث قامت أمس الخميس بزيارة ميدانية لبعض المشاريع الفلاحية التي ترعاها بعض النّساء السّلاليات بضواحي مدينة سيدي قاسم غرب المملكة.
ونقلت مجلة The Times البريطانية أنّ رحلة "إيفانكا للمغرب ستكون الثالثة إلى خارج البلاد تجريها هذا العام للترويج لبرنامج "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، الذي أُطلِق في فبراير الفارط لمساعدة النساء في البلدان النامية.
وخلالَ اليوم الثاني من زيارتها للمغرب، زارت إيفانكا بمعية مسؤولين مغاربة حقولاً زراعية، كما قابلت مزارعات محليات.
ونقلت جريدة "لوفيغارو" أنّ لباس إيفانكا كان مثيراً ومتناسقاً مع قفطان الأميرة للا مريم، "حيث اختارت كلتا السّيدتين أثوابًا مصمّمة على طراز قفطان".
كما كتبت "واشنطن بوسط" الأمريكية: "ملابس إيفانكا كانت أنيقة، حيث بدت ترتدي ثوباً ذهبياً مزخرفاً بألوان متناسقة أثناء حضورها مأدبة عشاء في القصر الملكي بالرباط إلى جانب الأميرة للا مريم من المغرب
وخصّص الإعلام الدّولي جانباً مهماً للاستقبال الذي خصّصته بعض النساء لنجلة ترامب، وكتبت لوموند الفرنسية: "عند زيارتها للمغرب، تلقت إيفانكا ترامب ترحيباً حاراً يوم الخميس الفائت من ربات البيوت والأرامل وغيرهن من النساء اللائي يستفدن من القوانين الجديدة التي تسمح لهن بامتلاك الأراضي".
وعبّرت إحدى النساء المغربيات في ضواحي سيدي قاسم عن "امتنانها لاحتضانها ابنة الرئيس دونالد ترامب وتقبيل يديها".
المصدر - هسبريس
وتهدفُ زيارة نجلة ومستشارة الرّئيس الأمريكي إلى المغرب، على الخصوص، إلى التعريف بـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، التي ترعاها إيفانكا ترامب، حيث قامت أمس الخميس بزيارة ميدانية لبعض المشاريع الفلاحية التي ترعاها بعض النّساء السّلاليات بضواحي مدينة سيدي قاسم غرب المملكة.
ونقلت مجلة The Times البريطانية أنّ رحلة "إيفانكا للمغرب ستكون الثالثة إلى خارج البلاد تجريها هذا العام للترويج لبرنامج "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة"، الذي أُطلِق في فبراير الفارط لمساعدة النساء في البلدان النامية.
وخلالَ اليوم الثاني من زيارتها للمغرب، زارت إيفانكا بمعية مسؤولين مغاربة حقولاً زراعية، كما قابلت مزارعات محليات.
ونقلت جريدة "لوفيغارو" أنّ لباس إيفانكا كان مثيراً ومتناسقاً مع قفطان الأميرة للا مريم، "حيث اختارت كلتا السّيدتين أثوابًا مصمّمة على طراز قفطان".
كما كتبت "واشنطن بوسط" الأمريكية: "ملابس إيفانكا كانت أنيقة، حيث بدت ترتدي ثوباً ذهبياً مزخرفاً بألوان متناسقة أثناء حضورها مأدبة عشاء في القصر الملكي بالرباط إلى جانب الأميرة للا مريم من المغرب
وخصّص الإعلام الدّولي جانباً مهماً للاستقبال الذي خصّصته بعض النساء لنجلة ترامب، وكتبت لوموند الفرنسية: "عند زيارتها للمغرب، تلقت إيفانكا ترامب ترحيباً حاراً يوم الخميس الفائت من ربات البيوت والأرامل وغيرهن من النساء اللائي يستفدن من القوانين الجديدة التي تسمح لهن بامتلاك الأراضي".
وعبّرت إحدى النساء المغربيات في ضواحي سيدي قاسم عن "امتنانها لاحتضانها ابنة الرئيس دونالد ترامب وتقبيل يديها".
المصدر - هسبريس
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